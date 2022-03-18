Генштаб оприлюднив втрати росії у війні з Україною

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Пресслужба Міністерства оборони України

Генеральний штаб України оприлюднив втрати росії з моменту початку війни 24 лютого станом на 18 березня:

особовий склад — 14 200 людей;

танки — 450 одиниць;

бойові броньовані машини — 1 448;

артилерійські системи — 205;

реактивні системи залпового вогню — 72;

засоби протиповітряної оборони — 43;

літаки — 93;

гелікоптери — 112;

автомобільна техніка — 879;

кораблі та катери — 3;

цистерни з паливом — 60;

дрони — 11;

спеціальна техніка — 11.

Дані ще уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.