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Генштаб оприлюднив втрати росії у війні з Україною

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Пресслужба Міністерства оборони України

Генеральний штаб України оприлюднив втрати росії з моменту початку війни 24 лютого станом на 18 березня:

Дані ще уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.