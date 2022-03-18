Генштаб оприлюднив втрати росії у війні з Україною
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Пресслужба Міністерства оборони України
Генеральний штаб України оприлюднив втрати росії з моменту початку війни 24 лютого станом на 18 березня:
- особовий склад — 14 200 людей;
- танки — 450 одиниць;
- бойові броньовані машини — 1 448;
- артилерійські системи — 205;
- реактивні системи залпового вогню — 72;
- засоби протиповітряної оборони — 43;
- літаки — 93;
- гелікоптери — 112;
- автомобільна техніка — 879;
- кораблі та катери — 3;
- цистерни з паливом — 60;
- дрони — 11;
- спеціальна техніка — 11.
Дані ще уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.