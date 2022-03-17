ЗСУ ліквідували командира російського полку, який штурмував Іловайськ у 2014 році

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Українська армія ліквідувала російського командира елітного 331 десантного полку з Костроми, полковника Сергія Сухарєва та ще чотирьох військовослужбовців з того ж полку. Ідеться про старшого сержанта Сергія Лебедєва, сержанта Олександра Лимонова, єфрейтора Юрія Дегтярьова і капітана Олексія Нікітіна.

Про це повідомляє російська держтелерадіокомпанія «Кострома».

331 гвардійський парашутно-десантний полк, яким командував полковник Сухарєв, брав участь в обох чеченських війнах і в пʼятиденній війні в Південній Осетії у 2008 році.

А вже у 2014 році їх відправили на штурм Іловайська в Україну, там вони воювали без розпізнавальних знаків. Тоді росія переконувала, що 10 десантників, які потрапили у полон, просто заблукали під час навчань і випадково перетнули кордон.

Бої за Іловайськ

Бойові дії, які розгорнулися під містом Іловайськ Донецької області під час російсько-української війни у серпні 2014 року. 23—24 серпня в тил українського угруповання, яке утримувало Іловайськ, з території рф зайшли регулярні російські війська, й українці опинилися в оточенні. У ніч з 28 на 29 серпня президент росії володимир путін звернувся до бойовиків «ДНР» із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових. 29 серпня українські військові організованими колонами почали рух із міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами. Спершу українські колони безперешкодно рухалися повз російські укріплені позиції, проте через деякий час російські війська відкрили вогонь і розстріляли їх.