Міжнародний суд ООН наказав росії зупинити війну з Україною

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Міжнародний суд ООН зобовʼязав росію припинити бойові дії на території України до ухвалення рішення у справі про «геноцид».

Відповідне рішення суд ухвалив у середу.

«Наказ є обовʼязковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію», — прокоментував це рішення президент Володимир Зеленський.

Також суд зобовʼязав російська федерацію гарантувати, що будь-які військові чи регулярні з’єднання, які можуть управлятися нею чи підтримуватися, а також будь-які організації чи особи, які можуть непрямо нею контролюватися, не вживати подальших заходів у військовій операції. Обом сторонам наказано утриматися від дій, які погіршують ситуацію.

Як пише «Європейська правда», оголошуючи рішення, суддя зазначила, що суд має юрисдикцію для розслідування того, чи відбувається геноцид в Україні — після позову, порушеного Україною проти Росії. Суддя пояснила, що у суду немає доказів того, що Україна вчиняє геноцид на своїй території, як стверджувала Росія.

Також суддя зазначила, що має сумніви, чи дозволяє конвенція про запобігання геноциду односторонні військові дії в іншій державі для запобігання геноциду.