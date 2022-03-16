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Генштаб: Втрати росії у війні проти України наближаються до 14 тисяч військових

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Валерій Шмаков / УНІАН

Генеральний штаб Збройних сил оприлюднив орієнтовні втрати російської армії після 20 днів війни проти України.

Дані оприлюднені на сторінці Генштабу.