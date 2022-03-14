FT: США сповістили союзників про готовність Китаю надати росії військову допомогу
- Автор:
- Олег Панфілович
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Alex Twose / Flickr
Видання Financial Times з посиланням на джерела в дипломатичних колах пише, що США сповістили своїх європейських союзників про готовність Китаю надати військову допомогу росії у війні проти України.
Водночас джерела видання в Пентагоні відмовилися коментувати цю інформацію, додавши, що «уважно стежать за цією ситуацією».
Напередодні Financial Times повідомило, що росія попросила Китай про військову та економічну допомогу на тлі війни з Україною. Однак посольство Китаю у США спростувало цю інформацію.