FT: США сповістили союзників про готовність Китаю надати росії військову допомогу

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Видання Financial Times з посиланням на джерела в дипломатичних колах пише, що США сповістили своїх європейських союзників про готовність Китаю надати військову допомогу росії у війні проти України.

Водночас джерела видання в Пентагоні відмовилися коментувати цю інформацію, додавши, що «уважно стежать за цією ситуацією».

Напередодні Financial Times повідомило, що росія попросила Китай про військову та економічну допомогу на тлі війни з Україною. Однак посольство Китаю у США спростувало цю інформацію.