В Іраку біля американського консульства впали ракети. Імовірно, їх запустили з Ірану

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Вікіпедія / United States Navy SEALs

На півночі Іраку місто Ербіль (столиця курдського регіону) рано вранці 13 березня обстріляли ракетами. Про це повідомляє Al Arabia.

Ракети впали неподалік консульства США та аеропорту. Після ракетного обстрілу в місті сталася серія вибухів. Повідомлень про жертв як серед цивільних, так і серед американських військових, не надходило. Снаряди, які використали в атаці, належать іранським ракетам Fateh-110.

Поки що неясно, хто випустив ракети. Останніми днями Іран пригрозив помститися за загибель двох офіцерів «Корпуса вартових ісламської революції» (КСІР) внаслідок ймовірного ізраїльського авіаудару в Сирії, що стався минулого тижня.