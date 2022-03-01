Ми працюємо і будемо працювати, допоки живі, щоб розповідати про війну з Росією. Тепер всі новини в нашому онлайні — заява редакції «Бабеля»

Новини

Getty Images

За 5 днів вторгнення Росії в Україну ми зробили сотні новин, зв’язалися з десятками людей, перевіряли, шукали, спростовували, робили все, щоб читачі по всьому світу знали, що відбувається на війні, яка триває з 24 лютого.

Більшість нашої редакції в епіцентрі подій, і нас не так багато. Тому щоб не втрачати темпи, ми поки не будемо оновлювати розділ «Новини», «Тексти», «Користь» та «Пекельце» на сайті. Але вся оперативна інформація зʼявлятиметься у нашому онлайні про війну та в телеграмі «Бабеля».

Тут наш текстовий онлайн українською

Тут — англійською

Тут телеграм

А тут фейсбук

Читайте новини і поширюйте, діліться тільки перевіреною інформацією та розповідайте іноземним колегам правду про війну Росії з Україною.

Редакція «Бабеля» ❤️

Слава Україні!