У Києві створюють гуманітарний штаб для допомоги киянам. Поранено 106 людей

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Скакодуб Андрей / POOL

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що Київ створює гуманітарний штаб для допомоги киянам, які її потребують.

«Зараз ми опрацьовуємо логістику. І найближчим часом оприлюднимо контакти для збору допомоги і волонтерів. А також — інформацію про те, куди звертатися тим, кому потрібна допомога», — наголосив мер.

Він просить зберігати витримку та залишатися вдома або в укриттях.

«Військові, поліція і Нацгвардія, тероборона і добробати захищають місто. Я вдячний всім киянам, бізнесу, які хочуть або вже зголосилися допомогти чим можуть у цій ситуації, аби Київ вистояв. Разом ми вистоїмо», — додав Кличко.

Також мер повідомив, що з початку оборони української столиці загинула 31 людина, зокрема одна дитина, ще 106 — дістали поранень.

«Російських військ у столиці немає. Але наші військові, правоохоронці і тероборона продовжують виявляти і знешкоджувати диверсантів. Вночі були зіткнення і перестрілки. Знищили кілька великих диверсійних груп», — написав Кличко.