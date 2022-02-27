Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Пресслужба Офісу президента України
Україна офіційно скерувала до Міжнародного суду ООН у Гаазі позов проти Росії. Київ вимагає призначити слухання вже наступного тижня.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття «геноцид» для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня», — написав Зеленський у Twitter.