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Пресслужба Офісу президента України

Україна офіційно скерувала до Міжнародного суду ООН у Гаазі позов проти Росії. Київ вимагає призначити слухання вже наступного тижня.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття «геноцид» для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня», — написав Зеленський у Twitter.