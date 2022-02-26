США виділили Україні $350 мільйонів військової допомоги

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США виділили Україні ще $350 мільйонів на військові потреби.

Про це повідомляє Державний департамент.

Цей пакет допомоги міститиме поставки летальної зброї, «щоб допомогти Україні подолати броньовані, повітрянодесантні та інші загрози, з якими вона зараз стикається». «Це ще один чіткий сигнал про те, що Сполучені Штати підтримують народ України, захищаючи свою суверенну, мужню і горду націю», — йдеться в повідомленні Державного департаменту. Перед цим Білий дім повідомив, що загальна допомога становитиме $600 мільйонів.