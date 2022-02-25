Росія підбила в Чорному морі вже три іноземні кораблі

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FB Головнокомандувач ЗС України

Російські військові підбили сьогодні два іноземні комерційні кораблі в районі порту «Південний» у Чорному морі на Одещині. Про це повідомили директор порту ТІС Андрій Ставніцер і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За словами Залужного, бункеровщик Millenium Spirit, який ходить під прапором Молдови, підбитий російським кораблем. Звʼязку із судном немає. Корабель перебував за 12 миль від берега.

Підбитий корабель Millenium Spirit під прапором Молдови FB Головнокомандувач ЗС України

Друге судно — Namura Queen, прапор — Панама. Воно стояло на якірній стоянці порту «Південний». Імовірно, у нього влучила ракета. Жертв немає, є один постраждалий. За оновленою інформацією — троє поранених. P&O Maritime Ukraine вирушив на допомогу.

Напередодні, 24 лютого, Росія також атакувала турецький корабель.