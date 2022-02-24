Новини

jlhervàs / Flickr

Президент США Джо Байден оголосив про нові санкції проти Росії за вторгнення в Україну. Він зазначив, що Штати обмежать можливості РФ вести бізнес у доларах, євро та єнах.

Про це він заявив на брифінгу 24 лютого.

«Путін — агресор. Путін обрав цю війну. І тепер він і його країна будуть мати за неї наслідки», — зазначив Байден.

За його словами, санкції будуть введені проти російського банку ВТБ, також запровадять обмеження на експорт до Росії. Він підкреслив, що санкції позбавлять Росію можливості фінансувати та розвивати російську армію.

Також санкції завдадуть серйозної шкоди російській космічній програмі. Крім цього, союзники домовилися скоротити на 50% імпорт Росією високотехнологічної продукції. Водночас від SWIFT Росію поки не відключатимуть.

Байден знову підкреслив, що США не будуть воювати в Україні.