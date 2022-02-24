Британія запроваджує нові санкції проти Росії за вторгнення в Україну

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Carl Court / Staff

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про нові санкції проти Росії. Зокрема, країна повністю заморозить активи другого за величиною російського банку — ВТБ.

Про це пише The Guardian.

Він також зазначив, що російські банки будуть відключені від британської фінансової системи. Російським державним і приватним компаніям заборонять заробляти гроші у Великій Британії.

Також санкції накладуть і на компанію «Аэрофлот». Крім цього, Британія обмежить кількість коштів, які росіяни можуть тримати на рахунках у британських банках. Також будуть заморожені активи понад 100 фізичних і юридичних осіб.

Велика Британія запровадить жорсткий експортний контроль і заборонить експорт в Росію товарів подвійного призначення.