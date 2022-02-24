Кулеба закликав інші країни розірвати дипломатичні відносини з Росією та надати Україні військову підтримку

Новини

Пресслужба Кабінету міністрів України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав інші країни розірвати дипломатичні відносини з Росією. Він також зазначив, що Україні зараз необхідна військова підтримка.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Україна розірвала дипломатичні відносини з Російською Федерацією. Я закликаю всіх партнерів зробити те саме. Продемонструйте цим конкретним кроком, що ви разом з Україною та категорично відкидаєте найбільш зухвалий з Другої світової війни акт збройної агресії в Європі», — зазначив Кулеба.

Також він зазначив, що зараз Путін занурює Європу до найтемніших часів з 1939 року. Тому проти Росії мають ввести найжорсткіші санкції та надати Україні військову та фінансову підтримку.