«Для пріоритетної заправки спеціальних служб». OKKO і WOG обмежили продаж пального

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Фото УНІАН

Мережі автозаправок OKKO та WOG обмежили продаж бензину споживачам.

Про це повідомляється на сторінках компаній.

«З метою забезпечення можливості пріоритетної заправки спеціальних служб і служб критичної інфраструктури наша компанія прийняла рішення обмежити об’єм заправки — до 20 літрів. Тобто 20 літрів — це максимум, який ми будемо відпускати на одне авто», — пояснили в компаніях.

Вони закликали споживачів поставитися з розумінням також до того, що транспортні засоби вищезгаданих служб будуть заправлятися поза чергою.