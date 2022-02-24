Лукашенко заявив, що сам запропонував Путіну залишити російська війська на території Білорусі

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Пул Первого / Telegram

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що сам запропонував президенту РФ Володимиру Путіну залишити російська війська на території Білорусі. Він заявив, що це зробили для того, щоб «керівництво України зробило висновки».

Про це пише Zerkalo.io.

«Під час останньої зустрічі в Москві я особисто запропонував Путіну залишити кілька Збройних сил Росії на півдні нашої Білорусі. Чому? Мені не соромно про це сказати: ми не були готові прикрити південний напрямок у цій ситуації, оскільки українські підрозділи — військові, не прикордонні — висунулися до кордону та почали проводити там маневри. Ми це бачили, але у нас там ніколи не було війська», — зазначив Лукашенко.

За його словами, це було зроблено для того, щоб «керівництво України зробило висновки» та нібито зрозуміло, що треба йти на перемовини.

Крім цього, Лукашенко запропонував провести російсько-українські перемовини в Мінську. Водночас він запевняє, що білоруські військові не беруть участі у війні проти України.