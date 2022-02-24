МОЗ зупинив усі планові госпіталізації та операції

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Oleg Samchuk / Facebook

Міністерство охорони здоровʼя наказало зупинити всі планові госпіталізації та операції через вторгнення Росії та оголошення воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Відомство підкреслило, що в медичних закладах сформували запас медикаментів, медичних виробів, розхідних матеріалів, інфузійних розчинів тощо. «Є чіткі механізми поповнення запасів та їх оновлення», — підкреслюють у міністерстві.

Усі лікарні забезпечені автономними джерелами живлення. Залучені всі регіональні центри екстреної медичної допомоги, які забезпечують безперебійне, безвідмовне та цілодобове надання екстреної медичної допомоги.