ДПСУ: Російські військові під час прориву на Луганщині прикрилися автомобілем із символікою ОБСЄ

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Facebook/OSCE SMM

Державна прикордонна служба звинуватила російську армію у використанні автомобіля із символікою ОБСЄ під час атаки на українських військових.

Про це повідомляється на сторінці Держприкордонслужби.

«На Луганщині на рубежі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків. Ворог підступно виставив перед колоною автомобілі білого кольору із символікою ОБСЄ», — йдеться в повідомленні.

Наразі на цьому рубежі йдуть бойові дії, прикордонники разом зі Збройними силами та Нацгвардією тримають оборону.