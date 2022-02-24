Офіс президента: Російська армія просунулася вглиб України не більше ніж на 5 кілометрів на трьох напрямках

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Кароліна Ускакович / «Бабель»

Російські війська прорвали український кордон у кількох районах, проте просунулися углиб не більше ніж на 5 кілометрів.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

«За попередніми даними, незначне вклинення противника на відстань не більше ніж 5 кілометрів спостерігається на півночі Харківської області, у Чернігівській — ближче до міста Суми. Ідані, які потребують перевірки, — можливо, на Волинському напрямку», — сказав Арестович. Проте, за оновленими даними, на Волинському напрямку атака відбили.

Арестович нагадав, що російська атака почалася о 5-й ранку і перший удар виявився провальним, оскільки не завдав українським військовим суттєвих втрат.