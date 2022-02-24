В Україні запровадили воєнний стан

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Гонтар Володимир / УНІАН

У звʼязку зі вторгненням Росії в Україну Верховна Рада запровадила воєнний стан.

За це проголосували 300 нардепів.

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що у звʼязку з воєнним станом відсьогодні у столиці школи та дитячі садки не працюють. Лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працює в посиленому режимі. Балансоутримувачам доручили забезпечити доступ населення до об’єктів укриття.

«Усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття в разі увімкнення сирен», — наголосив мер.