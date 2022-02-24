«Путін обрав війну»: президент США Байден пообіцяв притягнути Росію до відповідальності

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Getty Images / «Бабель»

Президент США Джо Байден пообіцяв притягнути Росію до відповідальності за початок війни в Україні. Він заявив, що саме Росія буде відповідальною за жертви та страждання.

Про це йдеться в заяві Білого дому.

«Молитви всього світу сьогодні ввечері з народом України, який страждає від неспровокованого та невиправданого нападу російських збройних сил. Президент Путін обрав навмисну війну, яка принесе катастрофічні людські жертви та страждання. Тільки Росія несе відповідальність за смерті та руйнування, які принесе цей напад, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери дадуть відповідь єдиним і рішучим чином. Світ притягне Росію до відповідальності», — повідомив він.

За словами Байдена, він стежитиме за розвитком подій в Україні та проведе зустрічі з колегами з G7, а потім оголосить про наступні кроки США та союзників проти Росії.