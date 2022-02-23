Українці за одну добу перерахували на підтримку армії рекордні 20,5 млн грн через фонд «Повернись живим»
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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За одну добу українці перерахували фонду «Повернись живим» понад 20,5 мільйона гривень на підтримку Збройних сил України. Ця сума перевищує річну підтримку фонду за увесь 2021 рік.
Про це повідомила команда фонду у Facebook.
«Наша бухгалтерія ледь встигає підраховувати кількість платежів, а військовий відділ у режимі 24/7 конвертує ваші благодійні внески у реальну допомогу на передовій», — зазначила команда.
Директор фонду Тарас Чмут наголосив, що рівень фінансової підтримки, який фонд отримав за останні кілька тижнів — це чергове свідчення того, що Україна та українці готові боротися з Росією у всіх можливих формах та проявах.
«Наразі фонд має сотні заявок від військових, які ми оперативно обробляємо, щоб посилювати армійців, і вигравати державі час там, де вона не встигає. Ми дякуємо всім, хто долучився та долучається до допомоги», — додав Дмитро Чмут.
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