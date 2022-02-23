Італія з 1 березня спрощує правила вʼїзду для туристів не із зони Європейського Союзу

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Італія з 1 березня запроваджує для усіх туристів з-поза меж Європейського Союзу такі ж правила вʼїзду, як і для туристів із блоку: буде достатньо сертифіката про щеплення, про одужання або негативного результату тесту.

Про це у Facebook написав міністр охорони здоровʼя Італії Роберто Сперанца. The Local пише, що це рішення також, мабуть, означає скасування пʼятиденного карантину для невакцинованих та зняття обмежень на туристичні поїздки з країн «списку D».

Свою заяву міністр зробив невдовзі після рекомендації Ради ЄС про те, що всі країни мають зняти тимчасові обмеження на поїздки до ЄС для людей, вакцинованих схваленою ЄС або ВООЗ вакциною.

Крім того, з 1 квітня в Італії скасують «зелені» сертифікати для відвідування громадських місць. Також їх не вимагатимуть при заселенні в готелі.

Загалом відкриття країни буде поступовим, але мета уряду полягає в тому, щоб максимально сприяти прибуттю іноземців.