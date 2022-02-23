В Україні відсьогодні розпочинається призов резервістів. Генштаб опублікував розʼяснення

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

В Україні від сьогодні, 23 лютого, розпочинається призов резервістів в особливий період за відповідним указом президента Володимира Зеленського.

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував розʼяснення з цього приводу. Так, призову підлягають резервісти від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери, так і рядовий, сержантський склад. Призов розпочнеться сьогодні, 23 лютого. Максимальний термін служби — один рік.

Резервісти оперативного резерву першої черги проходитимуть службу в тих же військових частинах і за тим самим фахом, в яких вони проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві першої черги (ОР-1). Тобто якщо під час попередньої служби військовий був водієм-механіком у військовій частині, то його призовуть у цю ж частину на цю ж спеціальність.

Генштаб наголосив, що за призваними резервістами зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітна плата.

Резервісти першої черги мають самі з’явитись у свої військові частини або Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати, ось їх перелік), за телефонним дзвінком або ж отримавши повістку для явки. Якщо резервіст з тих чи інших причин, передбачених законом, не може бути призваним, йому необхідно особисто надати документи, що це підтверджують.