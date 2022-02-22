В Україні 24 тисячі нових COVID-хворих. Вакцинували майже 57 тисяч людей

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В Україні за минулу добу (21 лютого) виявили 24 440 нових хворих на COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Серед загальної кількості хворих 2 455 дітей і 665 медиків. Госпіталізували за добу 1 553 людини, одужали 33 238 пацієнтів. Померли 287 українців.

Вакцинували минулої доби 56 726 людей, з них 26 027 отримали другу дозу. Додаткову дозу отримали 350 людей, а бустерну дозу — 14 906. Загалом за час кампанії з вакцинації щеплення отримали 15 695 806 людей.