У США родині повернули собаку, яка зникла 12 років тому

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У США, у штаті Каліфорнія собака воззʼєднався зі своїми власниками після 12-річної розлуки. Про це повідомляє BBC.

Собаку, на імʼя Зої викинули з машини в сільській місцевості неподалік міста Стоктон. Її знайшли люди, зателефонували до поліції та уточнили, що собака виглядає «старою і хворою». Офіцер служби захисту тварин відсканував мікрочип собаки та виявив, що вона зникла безвісти у 2010 році. Далі поліція зателефонувала на вказаний номер власниці тварини — Мішель.

«Я напевно не очікувала, що це колись станеться, тому я дуже схвильована», - сказала Мішель. На Зої тепер чекає лікування та догляд.

Тварину так довго шукали, що компанія з виробництва мікрочипів у 2015 році оголосила її мертвою. Зої та її сестру-близнючку у 2010 році забрали в родину з притулку, коли їм було шість місяців. У родині вона прожила ще 6 місяців і зникла: власники пішли у магазин, повернулись додому, а її не було.