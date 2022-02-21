У Донецькій області від обстрілу бойовиків загинув мирний житель

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В результаті обстрілу селища Новолуганське Донецької області загинув мирний житель 1970 року народження.

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко .

Обстріли пошкодили обʼєкти інфраструктури. Селище залишилося без світла та опалення, перебито газопровід.

Станом на 17:00 від початку доби бойовики 54 рази обстріляли прифортнові села Луганської та Донецької областей уздовж лінії розмежування.

Окупаційні війська обстріляли Талаківку, Піщевик, Водяне, Красногорівку, Мемрик, Станицю Луганську, Щастя, Лебединське, Чермалик, Камʼянку, Новолуганське, Новоселівку-2, Новомихайлівку, Лопаскине, Гнутове, Врубівку, Павлопіль, Зайцеве, Піски, Миколаївку, Верхньоторецьке, Троїцьке, Луганське, Лобачеве, Старогнатівка, Гранітне, Марʼїнку, Опитне, Широкіне, Причепилівку, Нью-Йорк та Новотошківське.

Четверо військових отримали поранення, тож їх госпіталізували.

Від початку загострення ситуації [17 лютого] бойовики 396 разів обстріляли прифронтові села, здебільшого використовуючи озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.