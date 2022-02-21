Посилений режим служби поліції продовжили до 26 лютого
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Очільник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що поліція продовжить нести службу в посиленому режимі до 26 лютого.
Про це він повідомив агентству Інтерфакс-Україна.
«Наразі складний період активної фази гібридної війни проти України. Й поліція працює єдиним механізмом з іншими правоохоронними органами, щоб протидіяти будь-яким спробам дестабілізувати ситуацію в країні», — сказав Клименко.
Він наголосив, що поліцейські вже охороняють 245 обʼєктів критичної інфраструктури і зону ЧАЕС із силами Нацгвардії.
Окремо міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив на брифінгу, що Росія активно нарощує поширення фейків і дезінформації. Центр стратегічних комунікацій викрив 10 класичних фейків Росії.
«Фактично вони працюють за темниками. От такий варіант темника потрапив до нас у руки, за яким фактично ЗМІ ОРДЛО і ЗМІ російські, використовуючи маніпуляції і провокації, намагаються дезінформувати наше суспільство. Чого тільки вартий вивіз українців у РФ, де вони перебувають у якихось наметах. Дехто з них намагається повернутися. Інформація, що там тисячі чи десятки тисяч, не зовсім відповідає дійсності», — сказав Ткаченко.
- 14 лютого міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що силові підрозділи готові захистити Україну від будь-яких проявів сепаратизму чи спроб вторгнення ворога. Він додав, що понад 300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників щодня працюють для забезпечення спокою українців.
- Нацполіцію перевели у посилений режим служби того ж дня. Це сталося на тлі підвищеного ризику вторгнення військ Росії.