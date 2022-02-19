У США почали розслідування через раптове гальмування електрокарів Tesla в режимі автопілота
- Автор:
- Олег Панфілович
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Jp Valery / Unsplash
Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) почала розслідування щодо 416 тисяч автомобілів Tesla після скарг про незаплановане спрацьовування гальм під час використання системи автопілота.
Про це пише Reuters.
Йдеться про моделі Tesla Model 3 і Model Y 2021—2022 років. Протягом останніх девʼяти місяців агентство отримало 354 скарги по цій проблемі. Згідно з повідомленням адміністрації, автопілот здатний автоматично гальмувати та керувати транспортним засобом у межах смуг руху. Заявники скаржилися, що їхні автомобілі без попередження починали швидко сповільнюватися під час руху, це відбувалося випадково і багаторазово протягом одного циклу руху.
Власники також зазначили, що компанія Tesla відхилила їхні скарги, заявивши, що гальмування є нормальним.
- Раніше стало відомо, що у США Tesla відкличе 26 681 електрокар через дефект програмного забезпечення, який погіршує швидкість відтанення лобового скла. Це може збільшити ризик виникнення інших дефектів та зменшити видимість для водія на дорозі.
- 2 лютого стало відомо, що Tesla відкличе майже 54 тисячі електрокарів з автопілотом Full Self-Driving (Beta), оскільки система автономного водіння не реагує на знак «Стоп» на перехрестях. Через це машина продовжує рух зі швидкістю 9,6 км/год та створює аварійні ситуації.