Байден вважає, що Путін вже ухвалив рішення про вторгнення в Україну. Але шанс для дипломатії ще є
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Joe Biden / Twitter
Президент США Джо Байден вважає, що президент Росії Володимир Путін вже ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. Але він впевнений, що поки цього не сталося є шанс для дипломатії.
Про це він заявив на брифінгу 18 лютого.
«Я вважаю, що він [Путін] ухвалив таке рішення. У мене є причини так вважати», — пояснив Байден.
Він також знову зазначив, що РФ може здійснити вторгнення протягом найближчих днів або тижнів. Однак поки цього не сталося, є шанс для дипломатії.
Зокрема, наступного тижня запланували зустріч у Європі держсека США Тоні Блінкена та очільника МЗС Росії Сергія Лаврова.
Також Байден заявив, що Росія поширює дезінформацію про нібито підготовку нападу України на окупований Донбас, хоча саме бойовики порушують перемирʼя та обстрілюють українські позиції.
- 17 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що росіяни можуть вигадати собі привід для вторгнення. Наприклад, влаштувати провокацію, звинуватити в цьому українських військових і вдертися до України, зокрема під приводом «захисту російського населення».
- Того ж дня президент США Джо Байден заявив, що Росія може напасти на Україну протягом найближчих кількох днів, попри заяви Кремля про відведення військ. Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон каже, що ситуація на кордоні з Україною, «як і раніше, залишається дуже похмурою».