Байден вважає, що Путін вже ухвалив рішення про вторгнення в Україну. Але шанс для дипломатії ще є

Новини

Joe Biden / Twitter

Президент США Джо Байден вважає, що президент Росії Володимир Путін вже ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. Але він впевнений, що поки цього не сталося є шанс для дипломатії.

Про це він заявив на брифінгу 18 лютого.

«Я вважаю, що він [Путін] ухвалив таке рішення. У мене є причини так вважати», — пояснив Байден.

Він також знову зазначив, що РФ може здійснити вторгнення протягом найближчих днів або тижнів. Однак поки цього не сталося, є шанс для дипломатії.

Зокрема, наступного тижня запланували зустріч у Європі держсека США Тоні Блінкена та очільника МЗС Росії Сергія Лаврова.

Також Байден заявив, що Росія поширює дезінформацію про нібито підготовку нападу України на окупований Донбас, хоча саме бойовики порушують перемирʼя та обстрілюють українські позиції.