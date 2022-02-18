«Вартість співмірна зі збитками». Генпрокурор обґрунтувала розмір застави для фігурантів «вугільної справи»

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Стас Козлюк / Бабель

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова в інтервʼю «Forbes Україна» пояснила, що застава для Петра Порошенка у розмірі мільярда гривень — це розумна оцінка, мовляв, і пʼятий президент України, і інший фігурант справи Віктор Медведчук мають такі гроші і можуть їх заплатити.

«По цій справі у нас чотири співучасники: два народних депутати — лідери фракцій, один із ексміністрів та людина, яку називають «вугільним королем». Для всіх підозрюваних у нас був однаковий підхід до запобіжного заходу. Мільярд гривень — розумна вартість застави, бо нанесені державі збитки є відповідними, статті є особливо тяжкими, а їхні санкції суворі», — аргументувала Венедіктова.

На запитання, чим і коли закінчиться справа проти Порошенка, вона відповіла, що після вручення підозр слідство має максимум 12 місяців, щоб закінчити розслідування, відправивши справу до суду, або закрити її.

«Слідство по «вугільній» справі ми маємо завершити у вересні. Після закінчення слідства матеріали відкриваються для ознайомлення стороні захисту. Потім — суд. Як довго буде тривати судове провадження — невідомо», — наголосила Венедіктова.

Вона також пояснила, чому власноруч не підписала підозру Порошенку, каже, що немає особливого значення, хто підписує.

«У прокуратурі підозри підписують лише особи, уповноважені законом, і це тільки для нас важливо. Тож підписав той, хто мав на це право, і це частина нашого звичного прокурорського життя. У нас 12 підозр десятьом народним депутатам, не всі з них підписувала я. Це жодним чином не впливає на законність цієї підозри. Це нормальна історія: коли генеральний прокурор не на місці, його обовʼязки виконує заступник. На той час я була у відпустці на день, але продовжила її до кінця тижня. Тут немає конспірологічних теорій», — пояснила вона.

Журналісти також запитали і про справу голови політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука.

«Там дві справи. Перша — замах на розграбування національних цінностей та держзрада. Слідство вже завершено. Сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи. Друга — держзрада і сприяння діяльності терористичних організацій «Л/ДНР» через організацію придбання вугілля у підконтрольних їм підприємств за державні кошти України», — уточнила Венедіктова і додала, що остання справа поставила енергетичну сферу України в залежність від РФ та терористичних організацій, що підірвало її економічну безпеку в 2014–2015 роках.

«Розслідування ще триває», — резюмував генпрокурор.