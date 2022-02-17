Google обмежить можливість додаткам відстежувати дії користувачів з рекламною метою
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Lauren Edvalson / Unsplash
Компанія Google додасть до операційної системи Android нові налаштування приватності. Вони обмежать додаткам можливість відстежувати дії користувачів з рекламною метою.
Про це повідомляється у блогу Google.
Наразі на кожному пристрої на Android є унікальний сертифікат Advertising ID, який дозволяє з рекламною метою відстежувати дії користувачів у всіх додатках. Тепер же компанія хоче обмежити передачу даних про користувачів третім особам.
Однак там зазначили, що нова система запрацює не раніше, ніж за два роки. У Google пояснили, що співпрацюватимуть з іншими компаніями для напрацювання таких механізмів.
- Компанія Google 4 жовтня випустила нову версію своєї операційної системи — Android 12. В Android 12 представлений новий інтерфейс Material You, також оновлені віджети та дизайн сповіщень. Однією з найважливіших нових функцій є панель конфіденційності Privacy Dashboard, де можна налаштувати приватність, управляти дозволами додатків, зокрема користувачу надійде сповіщення, якщо якась програма почне використовувати камеру, мікрофон чи інформацію про місцерозташування.