Twitter дозволила позначати «хороших ботів»

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Leon Neal / Staff

Соцмережа Twitter дозволила розробникам додавати ярлики до автоматизованих облікових записів. Тобто компанія хоче маркувати «хороших ботів», аби їх можна було відрізнити від живих користувачів.

Про це повідомляє The Verge.

У вересні минулого року компанія запустила експеримент, додавши такі ярлики, і зрозуміла, що в цьому є сенс і така функція покращує комунікацію на платформі.

Такі ярлики будуть доступні тільки для автоматизованих облікових записів, створених розробниками, які використовують Twitter API. Крім того, власники ботів мають дати згоду на закріплення такого статусу.

Боти часто асоціюються з дезінформацією на платформах соціальних мереж і є проблемою для компанії. За останні роки Twitter видалила десятки мільйонів облікових записів через підозри у спамі. Однак компанія вважає, що деякі боти позитивно впливають на платформу та її користувачів.

Також Twitter тимчасово блокуватиме облікові записи, які цькують інших користувачів. Таким чином соцмережа запобігатиме ворожнечі та булінгу на платформі.