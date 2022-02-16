Поліція вручила підозри трьом чоловікам за напад на журналістів «Української правди» у Дніпрі

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Пресслужба КМДА

Поліція Дніпропетровської області повідомила про підозру трьом чоловікам через напад на журналістів видання «Українська правда».

Про це Національна поліція повідомила ввечері середи, 16 лютого.

Трьом чоловікам повідомили про підозри за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів. Двом із них також повідомили про підозру в пограбуванні водія знімальної групи.

Поліцейські вже допитали потерпілих, свідків і поліцейських, які перебували на місці події. Також до матеріалів кримінальних проваджень долучили відео з бодікамер поліцейських і відео журналістів.

Нагадаємо, що напад на журналістів стався 13 лютого неподалік аеропорту міста Дніпро. Тоді невідомі озброєні люди напали на знімальну групу видання «Українська правда»: вони погрожували оператору ножем і змусили видалити відео. За словами журналістів, близько третьої години дня до відеооператора підійшли невідомі та почали просити видалити відео. Коли той відмовився, йому почали погрожувати ножем та вимагали назвати пароль від телефона, з якого потім видалили всі відео. Ще один нападник у цей момент заламував руки водію знімальної групи.

Мер Дніпра Борис Філатов пообіцяв передати журналістам відео з камер відеоспостереження. За його словами, зйомки журналістів могли бути пов’язані з тим, що 13 лютого день народження святкував Ігор Коломойський і до нього на святкування «летіли гості різними приватними літаками».