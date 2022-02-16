Відома модель Лінда Євангеліста вперше за 5 років показала обличчя, «яке спотворила косметична процедура»

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Колишня канадська супермодель, 56-річна Лінда Євангеліста вперше з 2016 року публічно показала себе. У вересні 2021 року вона зізналась, що 5 років тому зробила косметичну процедуру, яка залишила її «жорстоко спотвореною» і перетворила на відлюдницю.

16 лютого модель зʼявилась на обкладинці американського щотижневого журналу People.

«Мені подобалося бути на подіумі. Тепер я боюся зустрітися з кимось, кого знаю. Я більше не можу так жити, ховаючись і соромлячись. Я просто не можути більше жити в цьому болі. Я нарешті хочу заговорити», — заявила колишня модель виданню People.

У вересні минулого року Євангеліста розповідала, що з 2015 до 2016 року пройшла кілька процедур, щоб зменшити жир на стегнах, животі, спині, боках і підборідді — це називається CoolSculpting. Коригувальна операція не допомогла, а навпаки збільшила її жирові клітини.

Протягом трьох місяців після лікування Євангеліста почала помічати опуклості на підборідді, стегнах та в зоні бюстгальтера. Ті місця, які вона хотіла зменшити, раптово збільшилися. За словами Євангелісти, після процедур у неї виник рідкісний побічний ефект — парадоксальна жирова гіперплазія, через яку у людей зʼявляються набряки на оброблених ділянках. Після цього клініка запропонувала їй зробити ліпосакцію (викачати жир), однак навіть після двох операцій ситуація не покращилась. Євангеліста розповідала, що вона з 2016 року була безробітною і нічого не заробляла.

Лінда Євангеліста на церемонії вручення премії Американської ради модних дизайнерів (CFDA Fashion Awards), 3 червня 2013 рік. Bryan Bedder / Stringer / Getty Images

Лінда Євангеліста знялася для обкладинок майже 700 журналів і була музою для таких ікон індустрії, як покійний дизайнер Chanel Карл Лагерфельд і відомий фотограф Стівен Мейзел.

«Жодна модель не була крутішою за Лінду», — розповіла журналу People головна редакторка Vogue Анна Вінтур, яка поміщала Євангелісту на обкладинку культового журналу 11 разів.

Зараз модель судиться із нью-йоркською клінікою Zeltiq, яка зробила їй процедуру CoolSculpting, і вимагає $50 мільйонів компенсації.