У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону виїзду чиновників за кордон. Що він передбачає

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Струмковський Володимир / УНІАН

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону виїзду за кордон певних груп людей. Такі обмеження на них накладуться у разі введення в Україні воєнного стану.

Відповідний документ на сайті парламенту вказаний під № 7055.

Авторами законопроєкту стали очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, спікер парламенту Руслан Стефанчук, його заступник Олександр Корнієнко та ще десятки нардепів, переважно зі «Слуги народу».

Документ вносить зміни до законів «Про порядок виїзду з України і вʼїзду в Україну громадян України» та «Про правовий режим воєнного стану».

Передбачається, що у період воєнного стану виїзд з України заборонять:

членам уряду та їхнім заступникам;

нардепам;

очільникам місцевих держадміністрацій та їхнім заступникам;

державним службовцям на посадах категорії «А»;

керівникам центральних органів виконавчої влади;

військовим ЗСУ та інших військових формувань;

рядовому та керівному складу правоохоронних органів;

керівникам підприємств та установ, які мають стратегічне значення;

керівникам підприємств та установ, які провадять діяльність, пов’язану з критичною інфраструктурою.

Однак документ передбачає для вище перелічених осіб можливість виїзду за кордон. Дозвіл на виїзд має видати президент.