Американка з раком крові стала першою жінкою, яка вилікувалась від ВІЛ
- Автор:
- Софія Телішевська
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Britta Pedersen / picture alliance via Getty Images
Пацієнтка із США з лейкемією стала першою жінкою і третьою людиною в історії, яка вилікувалась від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ). Після трансплантації стовбурових клітин ВІЛ-інфекція перейшла у ремісію.
Про це повідомляє Reuters.
Хворобу жінці діагностували у 2013 році, а через чотири роки вона зіткнулася ще й з лейкемією. Пацієнтка, імʼя якої не називають, пройшла рідкісне лікування стовбуровими клітинами, пересадженими від донора, стійкого до вірусу. Перед цим вона пройшла курс сильної хіміотерапії, яка знищила її клітини крові.
Через три роки після трансплантації жінка припинила приймати антиретровірусну терапію проти ВІЛ. Відтоді минуло 14 місяців, і американка виявила, що в організмі більше немає ВІЛ.
- Першим пацієнтом, який подолав рак та ВІЛ за допомогою пересадки кісткового мозку, був Тімоті Рей Браун. Однак через 12 років у нього стався рецидив онкології, через що він помер у вересні 2020 року. Іншим пацієнтом, що одужав від ВІЛ-інфекції, був англієць Адам Кастіллехо. Наразі у його крові не виявляють ознак вірусу.
- Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) вперше схвалило препарат Apretudе для профілактики ВІЛ-інфекції.