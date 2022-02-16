Американка з раком крові стала першою жінкою, яка вилікувалась від ВІЛ

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Britta Pedersen / picture alliance via Getty Images

Пацієнтка із США з лейкемією стала першою жінкою і третьою людиною в історії, яка вилікувалась від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ). Після трансплантації стовбурових клітин ВІЛ-інфекція перейшла у ремісію.

Про це повідомляє Reuters.

Хворобу жінці діагностували у 2013 році, а через чотири роки вона зіткнулася ще й з лейкемією. Пацієнтка, імʼя якої не називають, пройшла рідкісне лікування стовбуровими клітинами, пересадженими від донора, стійкого до вірусу. Перед цим вона пройшла курс сильної хіміотерапії, яка знищила її клітини крові.

Через три роки після трансплантації жінка припинила приймати антиретровірусну терапію проти ВІЛ. Відтоді минуло 14 місяців, і американка виявила, що в організмі більше немає ВІЛ.