Жителям Бельгії дозволили просити у роботодавця переходу на чотириденний робочий тиждень
- Автор:
- Олег Панфілович
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Chrstian Stock / Flickr
Влада Бельгії дозволила робітникам подавати запит своїм роботодавцям про перехід на чотириденний тиждень із збереженням зарплати.
Про це пише The Guardian.
Введення чотириденного робочого тижня є частиною трудової реформи Бельгії. За словами премʼєр-міністра Бельгії Олександра де Кро, приблизно лише 71% бельгійців віком до 64 років мають постійну роботу. Це на 10% менше, ніж у сусідніх Німеччині та Нідерландах.
Компанії можуть відхилити запит працівника на чотириденний робочий тиждень, але тоді роботодавці повинні будуть обґрунтувати свою відповідь у письмовій формі.
Крім того, компанії з 20 або більше працівниками можуть дозволити працівникам не відповідати на дзвінки, електронні листи чи повідомлення з 23:00 до 05:00 години.
«Перехід на чотириденний робочий тиждень дасть співробітникам і компаніям більше свободи в організації робочого часу», — сказав де Кро. Він також зазначив, що нові правила дозволять працювати неоднакову кількість годин від тижня до тижня — на одному тижні більше, а на іншому — менше.
- У Великій Британії з червня запустять тестовий проєкт із чотириденним робочим тижнем. У ньому братимуть участь близько 30 компаній.
- Результати двох великих досліджень, які проходили в Ісландії з 2015 до 2019 року, показали ефективність чотириденного робочого тижня. У чотирирічному дослідженні брало участь 3 тисячі ісландців (1% усієї робочої сили країни). Їх перевели на 36-годинний робочий тиждень без зниження зарплати. Працювали вони за стандартним графіком (з 09:00 до 17:00), а дехто й у нічні зміни. У дослідженнях здебільшого брали участь держслужбовці з різних сфер — від учителів до лікарів.
- Результати показали, що люди стали щасливішими та продуктивнішими. Крім цього, стресу та вигоряння поменшало, а самі службовці та менеджери відзначили налагодження балансу роботи та відпочинку.