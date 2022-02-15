Жителям Бельгії дозволили просити у роботодавця переходу на чотириденний робочий тиждень

Новини

Chrstian Stock / Flickr

Влада Бельгії дозволила робітникам подавати запит своїм роботодавцям про перехід на чотириденний тиждень із збереженням зарплати.

Про це пише The Guardian.

Введення чотириденного робочого тижня є частиною трудової реформи Бельгії. За словами премʼєр-міністра Бельгії Олександра де Кро, приблизно лише 71% бельгійців віком до 64 років мають постійну роботу. Це на 10% менше, ніж у сусідніх Німеччині та Нідерландах.

Компанії можуть відхилити запит працівника на чотириденний робочий тиждень, але тоді роботодавці повинні будуть обґрунтувати свою відповідь у письмовій формі.

Крім того, компанії з 20 або більше працівниками можуть дозволити працівникам не відповідати на дзвінки, електронні листи чи повідомлення з 23:00 до 05:00 години.

«Перехід на чотириденний робочий тиждень дасть співробітникам і компаніям більше свободи в організації робочого часу», — сказав де Кро. Він також зазначив, що нові правила дозволять працювати неоднакову кількість годин від тижня до тижня — на одному тижні більше, а на іншому — менше.