Прокуратура завершила розслідування теракту біля телеканалу «Еспресо», у якому постраждав екснардеп Мосійчук
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Сироткіна Анастасія / УНІАН
Прокуратура завершила досудове розслідування та передала до суду справу про теракт біля телеканалу «Еспресо» у жовтні 2017 року. Тоді загинули двоє людей і постраждав уже колишній нардеп Ігор Мосійчук.
Про це пише Київська міська прокуратура у своєму Facebook.
«Згідно з матеріалами слідства, підозрювані — громадяни України, один з яких є уродженцем Азербайджанської Республіки, діючи за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, вчинили терористичний акт з метою посягання на життя народного депутата України Ігоря Мосійчука. Після вчинення злочину один з виконавців виїхав через Республіку Білорусь до Російської Федерації, а інший — через пункт пропуску «Каланчак» до тимчасово окупованої території АР Крим. Наразі вони оголошені в розшук», — йдеться в повідомленні.
Також слідство встановило особу людини, яка допомагала виготовити вибухівку. Це киянин, обвинувальний акт проти нього вже передали до суду.
Двом виконавцям теракту заочно повідомили про підозру й отримали дозвіл суду на проведення спеціального досудового розслідування.
- Теракт стався 25 жовтня 2017 року, коли тодішній нардеп Ігор Мосійчук виходив з телеканалу «Еспресо» після ефіру. Вибухівку заклали в мопед, який припаркували поруч. Унаслідок вибуху загинули двоє людей — випадковий перехожий та охоронець Мосійчука. Сам екснардеп, політолог, з яким він був на ефірі, і випадкова перехожа отримали поранення. Мосійчук зазначав, що замах на нього замовили з Росії.