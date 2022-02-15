У Британії вперше конфіскували NFT-токени. Податкова розслідує ухилення від сплати податків

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Freddie Collins / Unsplash

У Великій Британії управління з податкових та митних зборів уперше конфіскувало три невзаємозамінні токени (NFT) в рамках справи про шахрайство на $1,9 млн.

Про це повідомляє CNBC.

Заступник директора Департаменту з розслідування економічних злочинів Нік Шарп заявив, що перша конфіскація NFT служить попередженням для всіх, хто вважає, що вони можуть використовувати криптоактиви, щоб приховати гроші від податкових служб.

За його словами, управління постійно адаптується до нових технологій, щоб бути в курсі того, як саме злочинці намагаються приховати свої активи.

У цій справі правоохоронці затримали трьох людей. Підозрювані намагалися повернути собі більшу суму ПДВ, ніж та, що їм належала. При цьому вони використовували вкрадені особисті дані та незареєстровані телефони, щоб приховати свою особу. Загалом у схемі задіяно 250 фейкових компаній.