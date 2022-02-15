США виділять Україні до $1 мільярда кредитних гарантій. Це має допомогти економіці

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Сполучені Штати Америки виділять Україні позику у розмірі до мільярда доларів кредитних гарантій, аби допомогти українській економіці.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Reuters.

«Це дозволить Україні забезпечити економічну стабільність, зростання та процвітання для її народу перед обличчям дестабілізуючої поведінки Росії», — заявив Блінкен.

За його словами, відповідна ініціатива ґрунтується на підтримці, яку Вашингтон і його союзники та партнери, зокрема члени «Великої сімки» та міжнародні фінансові інститути, надали Україні, щоб допомогти захистити її економіку в умовах російського тиску.

Блінкен нагадав, що в період з 2014 по 2016 рік Сполучені Штати надали Україні три окремі гарантії суверенних кредитів на $1 мільярд.

«Тоді ці кредитні гарантії відіграли важливу роль у допомозі Україні успішно стабілізувати її економіку на тлі попередньої російської агресії та втілити сміливий порядок денний економічних реформ, підкріплений амбітною співпрацею з МВФ», — зазначили в Держдепі.