Обов’язкові карантини та фейковий кабінет: російські ЗМІ розповіли, як Путіна уберігають від коронавірусу

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Президента Росії Володимира Путіна від самого початку пандемії ретельно уберігають від зараження коронавірусом. Перед зустріччю з ним усіх росіян змушують сидіти на карантині та постійно здавати тести.

Про це пише The Insider.

Такий жорсткий епідеміологічний захист навколо Путіна вибудували ще в березні 2020 року. Тоді він більшу частину часу проводив в ізоляції у резиденції в Ново-Огарьово під Москвою. Крім цього, у так званій «чистій зоні» перебувало і його найближче оточення: охорона, ад’ютанти, деякі працівники служби протоколу та навіть особистий оператор. Усі вони проживали в резиденції і не мали права поїхати додому.

Представників інших професій перед контактами з Путіним обов’язково поміщали на карантин у санаторії Управління справами президента. Восени 2020 року одне із джерел BBC розповіло, що інколи на ізоляції доводилося сидіти місяцями без можливості побачити сім’ю. Також на початку їм навіть не дозволяли виходити в коридор, тому їжу їм приносили прямо в номер.

Протягом тривалого часу Путін брав участь у всіх робочих зустрічах дистанційно зі свого кабінету в Ново-Огарьово. Але згодом журналісти виявили, що російському президенту зробили аналогічний кабінет у резиденції «Бочаров ручей» у Сочі. Це зробили для того, аби приховувати місцеперебування Путіна.

Біля резиденції у Сочі розташований один із санаторіїв, куди поміщали на карантин людей, з якими мав зустрічатися Путін. Вони перебували під контролем медичного загону Федеральної служби охорони.

Через декілька місяців після початку пандемії Путін почав з’являтися на публічних заходах та проводити зустрічі. Але вони були дуже обмежені. На територію резиденції пускали лише зі свіжим негативним тестом, і там навіть встановили дезинфікувальний тунель. Також Путін під час спілкування з помічниками та відвідувачами завжди притримувався соціальної дистанції. Зокрема, ще влітку 2020 року російські ЗМІ писали, що близько вісімдесяти ветеранів Другої світової війни, які на параді мали стояти біля Путіна, змусили просидіти на двотижневому карантині у санаторії.

Такі ж вимоги застосовувалися до всіх відвідувачів Путіна. У серпні 2021 року на карантині сиділи кандидати в депутати від «Єдиної Росії», а трохи пізніше — російські призери на Олімпіаді. Деякі з них скаржилися, що цей карантин зриває тренувальний процес.

У січні 2022 року Путін мав прибути на Піскарьовське меморіальне кладовище у Санкт-Петербурзі — на місце масових поховань жертв блокади міста під час Другої світової. Тоді на кладовище не пустили нікого, окрім Путіна.

А на початок лютого було заплановано вручення Путіним державних нагород, і всі, хто мав їх отримати, теж сиділи на карантині. Серед них був і голова правління «Газпрому» Олексій Міллер. Під час перебування на карантині у нього був ювілей — 60 років, але він був змушений святкувати його сам у номері в санаторії. Крім того, ФСО заборонила проносити в номери алкоголь, сигарети, каву та різні колюче-ріжучі предмети, щоб «не провокувати суїцидальні думки».