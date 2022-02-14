Бойовики на Донбасі поранили українського військового. ЗСУ збили ворожий безпілотник
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Валерій Шмаков / УНІАН
Бойовики на Донбасі тричі протягом доби обстрілювали українські позиції. Унаслідок обстрілів один боєць ЗСУ отримав поранення.
Про це пише пресцентр ООС.
Там зазначили, що ворог відкривав вогонь з протитанкових гранатометів, а поблизу Мар’їнки задіяли безпілотник, з якого скинули постріл ВОГ-17.
«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та знищили 1 БПЛА противника. Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення», — йдеться у повідомленні.
Поранений військовий перебуває у госпіталі. Стан його здоров’я — середньої важкості.
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