Поліцію України перевели у посилений режим служби. На вулицях буде більше патрулів

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Національну поліцію України перевели у посилений режим на період із 14 по 19 лютого.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

На вулицях міст буде більше патрулів, які забезпечують безпеку і порядок. Для цілодобового моніторингу обстановки в країні розгорнуть додаткові ситуаційні центри. Всю критичну інфраструктуру і органи влади візьмуть під посилену охорону.

«Посилений режим поліції — це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність», — заявили в поліції.