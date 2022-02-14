Поліцію України перевели у посилений режим служби. На вулицях буде більше патрулів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Національну поліцію України перевели у посилений режим на період із 14 по 19 лютого.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
На вулицях міст буде більше патрулів, які забезпечують безпеку і порядок. Для цілодобового моніторингу обстановки в країні розгорнуть додаткові ситуаційні центри. Всю критичну інфраструктуру і органи влади візьмуть під посилену охорону.
«Посилений режим поліції — це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність», — заявили в поліції.
- 14 лютого міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що силові підрозділи готові захистити Україну від будь-яких проявів сепаратизму чи спроб вторгнення ворога. Він додав, що понад 300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників щодня працюють для забезпечення спокою українців.
- Заходи вживаються на тлі повідомлень про можливе вторгнення військ Росії вже цього тижня. Війська України паралельно проводять масштабні навчання.