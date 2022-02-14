«Деякі країни натякають». Зеленський відреагував на слова посла Пристайка про можливу відмову від руху до НАТО
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Facebook / Офіс президента
Президент Володимир Зеленський прокоментував слова посла у Великій Британії Вадима Пристайка щодо можливої відмови України від руху до НАТО. За його словами, деякі країни натякають на це.
Про це він заявив на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
За його словами, на шляху України до НАТО не все залежить саме від України, хоча це і забезпечило б безпеку та територіальну цілісність України і це закріплено в Конституції.
«Відповідь МЗС на чолі міністра Кулеби була офіційна, була правильна, виважена і предметна. Що стосується того, чи правильно ми всі його зрозуміли, пана Пристайка, або неправильно. У тому що він сказав треба звернути увагу на деякі деталі. Я думаю, що сьогодні багато журналістів і багато лідерів дійсно трішечки натякають Україні, що можна не ризикувати, не піднімати постійно питання щодо майбутнього членства в Альянсі. Тому що ці ризики пов’язані з реакцію Росії», — пояснив Зеленський.
Але він зазначив, що це рішення все одного залежить від України і вона продовжить рухатися до НАТО.
«Ми повинні рухатися тим шляхом, яким ми обрали. На цьому шляху головне, щоб наша армія була потужна. А куди цей шлях доведе і коли — подивимось», — підкреслив президент.
- Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, який раніше працював міністром закордонних справ заявив, що Україна може розглянути варіант відмови від наміру вступити до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Росією. Ведучий запитав у Пристайка, чи може Україна розглянути варіант не вступу у НАТО, на що посол відповів, що з урахуванням існуючої загрози Україна могла б розглянути такий варіант.
- У Міністерстві закордонних справ заявили, що слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією вирвані з контексту.