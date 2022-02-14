МОЗ: В Україні стабілізується ситуація з приростом кількості нових хворих на ковід

Новини

Михайло Мельниченко / «Бабель»

В Україні після 4 тижнів стрімкого зростання коронавірусної статистики ситуація з приростом кількості нових хворих стабілізувалася.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Вперше за останні чотири тижні кількість виявлених протягом тижня випадків COVID-19 і пов’язаних з ним госпіталізацій припинила зростання і демонструє спад», — зазначив очільник МОЗ.

Ляшко зазначив, що найбільший приріст спостерігався у Києві, але спад хвороби стався раніше, ніж очікували фахівці.

За минулий тиждень в Україні зареєстровано 235 256 випадків коронавірусної хвороби, що на 7 600 випадків менше у порівнянні з попереднім тижнем. Також за попередні сім днів госпіталізовано 24 575 хворих, що на тисячу менше, ніж минулого тижня.

За словами міністра, летальність від хвороби також зменшилась у порівнянні зі смертністю від штаму «Дельти», чому, зокрема, посприяла вакцинація населення.