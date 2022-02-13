На «Суспільному» оприлюднили документ від прикордонників про поїздку Alina Pash до Криму — в’їжджала та виїжджала через український КПВВ

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Flickr / Oli Zitch

На телеканалі «Суспільне» оприлюднили відповіді від Державної прикордонної служби з приводу поїздки співачки Alina Pash до анексованого Криму. У відомстві повідомили, що вона в’їхала та виїхала через український КПВВ.

Про це повідомляється на Instagram-сторінці каналу.

«Ми звернулись до учасниці Alina Pash з проханням надати відповідні документи та отримали від команди учасниці документ щодо перетину кордону з Кримом зі сторони України від ГЦОСІ Державної прикордонної служби України, що свідчить про відсутність порушень при перетині кордону», — йдеться у повідомленні.

Там повідомили, що телеканал займає патріотичну позицію і виступає проти співпраці з Росією, а порушення умов відбору вже ставало причиною відсторонення учасників. Натомість ті докази, які наводяться у соцмережах щодо порушення закону Alina Pash, не підтверджують її винуватість.

Тому телеканал звернувся до Державної прикордонної служби за інформацією про візит співачки до анексованого Криму. Там відповіли, що не можуть надати цю інформацію, оскільки дані про перетин кордону є конфіденційними. Тому «Суспільне» попросило саму Alina Pash здійснити цей запит до прикордонників.

Згідно з відповіддю ДПСУ від 9 лютого, співачка дійсно у серпні 2015 року в’їжджала на територію анексованого Криму. 11 серпня вона в’їхала на півострів через український КПВВ Чаплинка, а 13 серпня виїхала назад через той самий КПВВ.

Також на телеканалі вибачилися за технічні проблеми під час нацвідбору. Там розповіли, що причиною збою стала помилка редакторки, яка зачитувала ведучому у навушник інший стовпчик з голосами. Що стосується достовірності результатів, то правильність перевірки забезпечувала міжнародна компанія PwC, яка вже шостий рік виступає незалежним консультантом та аудитором підрахунку голосів на нацвідборі.