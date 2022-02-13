У Дніпрі озброєні люди напали на знімальну групу «Української правди». Поліція порушила справу

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Українська правда

Неподалік аеропорту міста Дніпро невідомі озброєні люди напали на знімальну групу видання «Українська правда». Вони погрожували оператору ножем та змусили видалити відео.

Про це у своєму Facebook написав журналіст та керівник департаменту журналістських розслідувань УП Михайло Ткач.

«Біля віп-терміналу аеропорту міста Дніпро на нашу знімальну групу скоїла напад озброєна охорона. Погрожуючи ножем, у оператора забрали телефон і вимагали пароль від телефона, щоб видалити відео», — зазначив він.

Також редакція оприлюднила відео нападу. За словами журналістів, близько 3-ї години дня до відеооператора підійшли невідомі та почали просити видалити відео. Коли той відмовився, йому почали погрожувати ножем та вимагали назвати пароль від телефона, з якого потім видалили всі відео. Ще один нападник у цей момент заламував руки водію знімальної групи.

Журналісти зазначають, що це були представники охорони. Водночас поліція не вчиняла жодних дій.

В управлінні Нацполіції у Дніпропетровській області повідомили, що за фактом нападу відкрили два кримінальні провадження: за статтями про перешкоджання професійній діяльності журналістів (ст. 171 ККУ) та погрози або насильство щодо журналістів (ст. 345-1 ККУ). Наразі правоохоронці вивчають всі обставини події.

Також на подію відреагував і мер Дніпра Борис Філатов. Він пообіцяв передати журналістам відео з камер відеоспостереження. За його словами, зйомки журналістів могли бути пов’язані з тим, що 13 лютого свій день народження святкує Ігор Коломойський і до нього на святкування «летіли гості різними приватними літаками».

Напад на журналістів прокоментувала і генпрокурор Ірина Венедіктова. Вона повідомила, що взяла справу на контроль, а керівник обласної прокуратури завтра особисто доповість про хід слідчих дій.