У кафе в Донецькій області військові ЗСУ влаштували стрілянину. Загинули двоє людей, серед яких нацгвардієць

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Пресслужба КМДА

У Донецькій області, у селі Гранітне Волноваського району у кафе військові Збройних сил України стріляли із закріпленої за ними зброї: загинув військовий Національної гвардії та цивільний.

Спочатку про інцидент повідомила Національна поліція, а про те, що до цього причетні військову ЗСУ, пізніше уточнила Спеціальна військова прокуратура.

Інцидент між відвідувачами кафе стався у неділю, 13 лютого, о 00:45. Внаслідок стрілянини одна людина загинула на місці, ще одна — в лікарні, а двох із пораненнями госпіталізували.

Національна поліція

Поліція затримала і двох військових Збройних сил (за фактом хуліганства із вогнепальною зброєю та умисного вбивства двох людей) і вилучила у них зброю. Наразі вирішують питання щодо обрання їм запобіжного заходу.