Австралія та Канада переносять свої посольства з Києва до Львова

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Австралія та Канада на тлі російської загрози ухвалили рішення тимчасово перенести свої посольства з Києва до Львова.

Міністр закордонних справ Австралії Меріс Пейн повідомила у Twitter наступне: «У зв’язку із накопиченням російських військ на кордоні з Україною, Австралія керує виїздом співробітників свого посольства в Києві, тимчасово призупиняє там операції та переїжджає до Львова».

Глава МЗС Канади Мелані Жолі зазначила, що дипломатична присутність Канади в Україні триватиме, однак вони також переносять свій дипломатичний офіс до Львова, київський тимчасово не працюватиме.

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